Ноа Вонле: в Петербурге чувствую себя как дома

Ноа Вонле: в Петербурге чувствую себя как дома
Новый игрок «Зенита» Ноа Вонле, который не провёл ни одной официальной игры в прошлом сезоне, рассказал о процессе адаптации в команде и впечатлениях от жизни в Санкт-Петербурге.

«Я в Петербурге уже две недели, чувствую себя как дома. Происходит процесс акклиматизации, но чувствую себя хорошо. В прошлом году не сыграл ни в одном матче, но сейчас чувствую, что хорошо вливаюсь в ритм команды», — приводит слова Вонле пресс-служба «Зенита».

Сегодня, 13 декабря, состоялся домашний матч «Зенита» с «Енисеем». Хозяева площадки обыграли гостей из Красноярска со счётом 105:81 (31:30, 26:12, 23:18, 25:21). Американский игрок набрал восемь очков, сделал пять подборов, два блок-шота и один перехват.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 13:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
105 : 81
Енисей
Красноярск
Зенит: Рэндольф - 16, Емченко - 15, Фрейзер - 13, Димитриевич - 11, Мартюк - 10, Воронцевич - 10, Вонле - 8, Жбанов - 7, Шаманич - 7, Щербенев - 3, Узинский - 3, Карасёв - 2
Енисей: Тасич - 20, Артис - 19, Сонько - 12, Коулмэн - 7, Антипов - 6, Ведищев - 5, Рыжов - 4, Перевалов - 3, Долинин - 3, Шлегель - 2, Скуратов, Ванин
