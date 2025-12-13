Ноа Вонле: в Петербурге чувствую себя как дома

Новый игрок «Зенита» Ноа Вонле, который не провёл ни одной официальной игры в прошлом сезоне, рассказал о процессе адаптации в команде и впечатлениях от жизни в Санкт-Петербурге.

«Я в Петербурге уже две недели, чувствую себя как дома. Происходит процесс акклиматизации, но чувствую себя хорошо. В прошлом году не сыграл ни в одном матче, но сейчас чувствую, что хорошо вливаюсь в ритм команды», — приводит слова Вонле пресс-служба «Зенита».

Сегодня, 13 декабря, состоялся домашний матч «Зенита» с «Енисеем». Хозяева площадки обыграли гостей из Красноярска со счётом 105:81 (31:30, 26:12, 23:18, 25:21). Американский игрок набрал восемь очков, сделал пять подборов, два блок-шота и один перехват.