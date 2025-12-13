Скидки
Вембаньяма: не думаю, что Йокич — лучший игрок в НБА. Когда вернусь на паркет, им буду я

Вембаньяма: не думаю, что Йокич — лучший игрок в НБА. Когда вернусь на паркет, им буду я
21-летний центровой техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма выразил уверенность в том, что считает себя лучшим игроком в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в данный момент.

«Йокич – это лучший игрок НБА в атаке… Но не думаю, что он лучший игрок вообще. Тяжело сказать. Это либо Яннис, либо Шей. Когда вернусь на паркет, таковым буду я», — приводит слова Вембаньямы портал Basketball Network.

Напомним, Виктор в текущем сезоне североамериканской организации принял участие в 12 матчах. В среднем за игру французский центровой набирает 26,2 очка, делает 12,9 подбора, отдаёт 4,0 передачи и совершает 3,6 блок-шота.

Виктор Вембаньяма снова рискует остаться без наград. И это тревожно
Виктор Вембаньяма снова рискует остаться без наград. И это тревожно
