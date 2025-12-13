Джейлен Дюрен: думаю, мы лучшая команда в лиге, продолжим это доказывать

Центровой «Детройт Пистонс» Джейлен Дюрен после победы над «Атлантой Хоукс» (142:115) заявил, что команда серьёзно настроена на борьбу за титул чемпиона НБА, а не просто на победы в регулярном чемпионате.

«Это доказывает, что мы всерьёз нацелены на победы и реально боремся за чемпионство. Мы здесь не просто, чтобы выигрывать матчи, здесь, чтобы выигрывать чемпионаты. Думаю, мы лучшая команда в лиге, продолжим это доказывать», — приводит слова Дьюрена The Athletic.

«Пистонс» одержали 20-ю победу в сезоне при пяти поражениях, что является вторым лучшим стартом в истории клуба. Команда лидирует в Восточной конференции и показала свою глубину в матче с «Атлантой», где восемь игроков набрали 10 и более очков.