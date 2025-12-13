Скидки
Джейлен Дюрен: думаю, мы лучшая команда в лиге, продолжим это доказывать

Джейлен Дюрен: думаю, мы лучшая команда в лиге, продолжим это доказывать
Центровой «Детройт Пистонс» Джейлен Дюрен после победы над «Атлантой Хоукс» (142:115) заявил, что команда серьёзно настроена на борьбу за титул чемпиона НБА, а не просто на победы в регулярном чемпионате.

НБА — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
142 : 115
Атланта Хоукс
Атланта
Детройт Пистонс: Стюарт - 17, Каннингем - 15, Робинсон - 15, Дюрен - 14, Холланд - 12, Томпсон - 12, Леверт - 10, Айви - 10, Харрис - 9, Грин - 9, Дженкинс - 8, Сассер - 7, Рид - 4
Атланта Хоукс: Александер-Уолкер - 22, Джонсон - 19, Дэниэлс - 18, Оконгву - 14, Рисашер - 10, Ньюэлл - 10, Гуйе - 8, Крейчи - 8, Уоллес - 6, Кеннард, Порзингис, Янг

«Это доказывает, что мы всерьёз нацелены на победы и реально боремся за чемпионство. Мы здесь не просто, чтобы выигрывать матчи, здесь, чтобы выигрывать чемпионаты. Думаю, мы лучшая команда в лиге, продолжим это доказывать», — приводит слова Дьюрена The Athletic.

«Пистонс» одержали 20-ю победу в сезоне при пяти поражениях, что является вторым лучшим стартом в истории клуба. Команда лидирует в Восточной конференции и показала свою глубину в матче с «Атлантой», где восемь игроков набрали 10 и более очков.

