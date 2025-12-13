Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стэн ван Ганди объяснил, почему Леброн точно не завершит карьеру в НБА в ближайшее время

Стэн ван Ганди объяснил, почему Леброн точно не завершит карьеру в НБА в ближайшее время
Комментарии

Бывший главный тренер ряда клубов НБА, а ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди объяснил, почему 40-летний четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс точно не завершит карьеру в ближайшее время.

«Я вообще не азартный человек, но послушайте, на протяжении многих лет мне хочется, чтобы Леброн ушёл на пенсию. Не так сильно, как сейчас, когда я работаю в качестве аналитика. Но когда был тренером, хотел, чтобы каждый год для Леброна был последним.

Люди недооценивают этих парней, несмотря на все их достижения, они буквально зависимы от конкуренции. Думаю, что возможность выходить на площадку и соревноваться каждый вечер – это для них зависимость. А у Леброна она зашкаливает. Полагаю, он зависим от конкуренции, поэтому останется с нами и в следующем году», — приводит слова ван Ганди портал Basketball Network.

Материалы по теме
Это шедевр! Леброн Джеймс в свои почти 41 сотворил невообразимое!
Это шедевр! Леброн Джеймс в свои почти 41 сотворил невообразимое!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android