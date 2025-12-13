Стэн ван Ганди объяснил, почему Леброн точно не завершит карьеру в НБА в ближайшее время

Бывший главный тренер ряда клубов НБА, а ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди объяснил, почему 40-летний четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс точно не завершит карьеру в ближайшее время.

«Я вообще не азартный человек, но послушайте, на протяжении многих лет мне хочется, чтобы Леброн ушёл на пенсию. Не так сильно, как сейчас, когда я работаю в качестве аналитика. Но когда был тренером, хотел, чтобы каждый год для Леброна был последним.

Люди недооценивают этих парней, несмотря на все их достижения, они буквально зависимы от конкуренции. Думаю, что возможность выходить на площадку и соревноваться каждый вечер – это для них зависимость. А у Леброна она зашкаливает. Полагаю, он зависим от конкуренции, поэтому останется с нами и в следующем году», — приводит слова ван Ганди портал Basketball Network.