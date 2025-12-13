Кармело Энтони: если бы Леброн захотел, то мог бы стать лучшим форвардом лиги, даже сейчас

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кармело Энтони лестно высказался в адрес 40-летнего четырёхкратного чемпиона НБА, а также лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса.

«Если бы Леброн действительно захотел, то мог бы стать лучшим бомбардиром лиги. Он мог бы просто сказать: «Эй, в этом году я буду набирать в среднем 30 очков, даже на 23-м году своей карьеры», — приводит слова Энтони портал Basketball Network.

Напомним, в текущем сезоне лиги Джеймс принял участие в восьми матчах. В среднем за игру Леброн набирает 16,5 очка, отдаёт 7,6 передачи и делает 6,0 подбора.