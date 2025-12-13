Скидки
Велимир Перасович прокомментировал победу УНИКСа над «Уралмашем»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды над «Уралмашем» в матче Winline Basket Cup. Казанцы со счётом 97:75 (28:18, 19:14, 27:15, 23:28) обыграли гостей из Екатеринбурга.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
13 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
97 : 75
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 18, Д. Кулагин - 16, Пьерр - 14, Лопатин - 14, Швед - 7, Беленицкий - 5, Захаров - 3, Абдулбасиров
Уралмаш: Герасимов - 20, Эллис - 16, Нэльсон - 12, Карданахишвили - 7, Нэвелс - 6, Даглас - 6, Пынько - 4, Петенев - 2, Далтон - 2, Писклов, Халдеев

«Рад нашей победе над очень сильным соперником. На протяжении 30 минут мы показывали хорошую защиту. Однако в последней четверти наша игра в обороне ослабла, мы немного сдали. Однако разница в счёте к тому моменту была уже большой, поэтому могу сказать, что в целом мы сыграли хорошо, с высокой концентрацией, и заслужили победу.

Прокомментировать игру Алексея Шведа? Он — важный для нас игрок. Считаю, Алексей провёл хороший матч. Впрочем, как и многие другие баскетболисты. Посмотрите на статистику Маркуса Бингэма. Дишон Пьер тоже был великолепен. В защите прекрасно сыграли Михаил Беленицкий и Андрей Лопатин. Так что Швед не единственный, кто качественно выступил сегодня. Понимаю интерес к нему, но мы команда.

УНИКС снова был близок к сотне набранных очков? Знаете, никогда не слежу за счётом игры, а смотрю на то, сколько мы пропускаем. Вижу, что в последней четверти нам забили 28 очков — вот над чем надо работать. Мы плохо провели финальную десятиминутку», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

