«Барнаул» подпишет центрового Дмитрия Халтурина — источник

Баскетбольный клуб «Барнаул» договорился о подписании контракта с 23-летним центровым Дмитрием Халтуриным, ранее выступавшим за «Парму» и являющимся воспитанником системы ЦСКА. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Халтурин, выпускник академии ЦСКА, прошлый сезон провёл в «Парме», где в Единой лиге ВТБ набирал в среднем два очка и делал 1,3 подбора за семь минут на паркете. С лета 2025 года он был свободным агентом. В «Барнауле» он будет конкурировать за игровое время с Ильёй Сорокиным и Максимом Савченко.

Игрок хорошо знаком с главным тренером «Барнаула» Александром Герасимовым, под руководством которого в молодёжной команде ЦСКА в 2021 году стал чемпионом Единой молодежной лиги.

«Барнаул» в текущем сезоне Суперлиги занимает предпоследнее, 11-е место, при четырёх победах и семи поражениях.