Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Барнаул» подпишет центрового Дмитрия Халтурина — источник

«Барнаул» подпишет центрового Дмитрия Халтурина — источник
Комментарии

Баскетбольный клуб «Барнаул» договорился о подписании контракта с 23-летним центровым Дмитрием Халтуриным, ранее выступавшим за «Парму» и являющимся воспитанником системы ЦСКА. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Халтурин, выпускник академии ЦСКА, прошлый сезон провёл в «Парме», где в Единой лиге ВТБ набирал в среднем два очка и делал 1,3 подбора за семь минут на паркете. С лета 2025 года он был свободным агентом. В «Барнауле» он будет конкурировать за игровое время с Ильёй Сорокиным и Максимом Савченко.

Игрок хорошо знаком с главным тренером «Барнаула» Александром Герасимовым, под руководством которого в молодёжной команде ЦСКА в 2021 году стал чемпионом Единой молодежной лиги.

«Барнаул» в текущем сезоне Суперлиги занимает предпоследнее, 11-е место, при четырёх победах и семи поражениях.

Сейчас читают:
Назван клуб НБА, который заинтересован в подписании Джа Моранта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android