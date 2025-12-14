Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Создаю неразбериху в рядах соперника». Экс-игрок НБА — о своей роли в «Зените»

«Создаю неразбериху в рядах соперника». Экс-игрок НБА — о своей роли в «Зените»
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне центровой «Зенита» американец Ноа Вонле рассказал о том, какую роль выполняет в рядах сине-бело-голубых во время матчей Единой лиги.

«Выхожу со скамейки и даю команде необходимую энергию. Создаю неразбериху в рядах соперника, помогаю команде набирать очки, когда это возможно, собираю подборы. В целом создаю сопернику проблемы в защите», – приводит слова Вонле пресс-служба команды.

Ноа был выбран на драфте НБА в 2014 году под девятым номером в первом раунде командой «Шарлотт Хорнетс». Потом он выступал в североамериканской организации за такие команды, как «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс».

Материалы по теме
В «Зенит» приехал бывший игрок НБА. Что следует знать о Ноа Вонле?
В «Зенит» приехал бывший игрок НБА. Что следует знать о Ноа Вонле?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android