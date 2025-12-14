«Создаю неразбериху в рядах соперника». Экс-игрок НБА — о своей роли в «Зените»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне центровой «Зенита» американец Ноа Вонле рассказал о том, какую роль выполняет в рядах сине-бело-голубых во время матчей Единой лиги.

«Выхожу со скамейки и даю команде необходимую энергию. Создаю неразбериху в рядах соперника, помогаю команде набирать очки, когда это возможно, собираю подборы. В целом создаю сопернику проблемы в защите», – приводит слова Вонле пресс-служба команды.

Ноа был выбран на драфте НБА в 2014 году под девятым номером в первом раунде командой «Шарлотт Хорнетс». Потом он выступал в североамериканской организации за такие команды, как «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс».