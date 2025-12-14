Адвокат Тиммы — Седоковой: нам вернули телефоны Яниса, вдовице приготовиться

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы родственников скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила, что в её распоряжении оказались телефоны баскетболиста. Ранее сторона Яниса не раз сетовала, что не может получить доступ к устройствам.

«Нам вернули телефоны гражданина Яниса Тимма! Телефоны сегодня вскрыл специалист, будем на следующей неделе изучать содержимое, если таковое имеет место быть! Вдовице приготовиться», — написала Гавриллова на своей странице в социальных сетях, отметив в публикации бывшую жену Яниса Анну Седокову.

