Парма — Локомотив Кубань. Прямая трансляция
Адвокат Тиммы — Седоковой: нам вернули телефоны Яниса, вдовице приготовиться

Адвокат Тиммы — Седоковой: нам вернули телефоны Яниса, вдовице приготовиться
Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы родственников скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила, что в её распоряжении оказались телефоны баскетболиста. Ранее сторона Яниса не раз сетовала, что не может получить доступ к устройствам.

«Нам вернули телефоны гражданина Яниса Тимма! Телефоны сегодня вскрыл специалист, будем на следующей неделе изучать содержимое, если таковое имеет место быть! Вдовице приготовиться», — написала Гавриллова на своей странице в социальных сетях, отметив в публикации бывшую жену Яниса Анну Седокову.

Адвокат Тиммы: готовим заявление о возбуждении уголовного дела против Седоковой

В Латвии установили памятник Янису Тимме:

