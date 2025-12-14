Шакил О’Нил ответил, как бы действовал против Йокича, если бы играл в НБА сегодня

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легендарный центровой Шакил О’Нил выразил уверенность, что смог бы доминировать и в нынешней лиге, в том числе в матчах с Николой Йокичем («Денвер Наггетс»).

«Я бы с удовольствием играл сейчас, и скажу почему. Каждый раз, когда Йокич бросал бы трёхочковый, я бы просто пробегал мимо него, занимал позицию в центре и играл в свой баскетбол.

Я бы не стал делать кучу пик-н-роллов. Соперники были бы вынуждены стягиваться на мне, и я отдавал бы передачу партнёрам. Я не меняю свою игру», — сказал О’Нил в своём подкасте.

