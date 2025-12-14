Скидки
Парма — Локомотив Кубань. Прямая трансляция
Шакил О’Нил назвал единственное условие, при котором бросал бы «трёшки» в НБА сегодня

Шакил О'Нил назвал единственное условие, при котором бросал бы «трёшки» в НБА сегодня
Легенда НБА Шакил О’Нил рассказал, как бы действовал против современных центров, таких как Никола Йокич («Денвер Наггетс»), и почему уверен, что его игра оставалась бы доминирующей даже в сегодняшней лиге.

«Единственное условие, при котором я бросал бы трёхочковый, — если бы мы вели 10–15 очков. А Йокич, каким бы великим он ни был, в случае промаха был бы вынужден бежать назад в защиту и не успевал бы занять позицию под кольцом. В такой ситуации соперники стягивались бы на мне, и я находил бы свободных партнёров. Так что я всё равно оставался бы собой. Люди забывают, что я был первым большим игроком, который мог вести мяч по всей площадке со стилем и харизмой. Говорят так, будто я был деревянным, но я мог пройти от кольца до кольца — хотя Хаким сделал это первым», – сказал О’Нил в своём подкасте.

Шакил О'Нил покинул студию, услышав имя скандального рэпера:

