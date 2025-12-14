Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Локомотив Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский отреагировал на намерение «Локо» подать жалобу из-за броска ЦСКА в концовке

Гомельский отреагировал на намерение «Локо» подать жалобу из-за броска ЦСКА в концовке
Комментарии

Авторитетный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу намерения руководства «Локомотива-Кубань» обжаловать результат матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (90:95 ОТ). Ранее об этом сообщало издание «Комсомольская правда — Кубань».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 95
ОТ
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Ищенко - 19, Миллер - 15, Мартин - 13, Джонсон - 12, Мур - 12, Квитковских - 9, Хантер - 7, Попов - 3, Темиров, Шеянов, Коновалов, Самойленко
ЦСКА: Тримбл - 35, Жан-Шарль - 15, Кливленд - 9, Астапкович - 9, Курбанов - 8, Ухов - 6, Уэйр - 5, Чадов - 4, Руженцев - 2, Митрович - 2, Карпенко, Антонов

Напомним, железнодорожники выигрывали со счётом 83:81 за 0,6 секунды до конца четвёртой четверти, однако армейцы успели реализовать двухочковый бросок и перевести встречу в овертайм. По мнению руководства «Локо», бросок Ливио Жан-Шарля состоялся после сирены.

«Причины, побудившие менеджмент «Локо» подать протест, мне неизвестны. Думаю, что вопросы явно не к ЦСКА, а к судье-секундометристу. Но посмотреть замедленный повтор момента я бы не отказался», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

Материалы по теме
«Локо» оспорит концовку матча с ЦСКА. В клубе уверены: француз опоздал. Ваше мнение?
Опрос
«Локо» оспорит концовку матча с ЦСКА. В клубе уверены: француз опоздал. Ваше мнение?

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android