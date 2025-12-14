Гомельский отреагировал на намерение «Локо» подать жалобу из-за броска ЦСКА в концовке

Авторитетный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу намерения руководства «Локомотива-Кубань» обжаловать результат матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (90:95 ОТ). Ранее об этом сообщало издание «Комсомольская правда — Кубань».

Напомним, железнодорожники выигрывали со счётом 83:81 за 0,6 секунды до конца четвёртой четверти, однако армейцы успели реализовать двухочковый бросок и перевести встречу в овертайм. По мнению руководства «Локо», бросок Ливио Жан-Шарля состоялся после сирены.

«Причины, побудившие менеджмент «Локо» подать протест, мне неизвестны. Думаю, что вопросы явно не к ЦСКА, а к судье-секундометристу. Но посмотреть замедленный повтор момента я бы не отказался», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

