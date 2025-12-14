Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Локомотив Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Орландо Мэджик — Нью-Йорк Никс, результат матча 14 декабря 2025, счёт 120:132, 1/2 финала Кубка НБА 2025, определился финалист

«Нью-Йорк» одолел «Орладно» и стал первым финалистом Кубка НБА. Брансон набрал 40 очков
Комментарии

В ночь с 13 на 14 декабря, на паркете «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе состоялся полуфинальный матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026, в рамках которого «Орландо Мэджик» принимал «Нью-Йорк Никс». Гости со счётом 132:120победили и стали первыми финалистами турнира.

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
120 : 132
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Саггс - 26, Банкеро - 25, Бейн - 18, Картер - 14, Блэк - 12, Ричардсон - 9, Ховард - 8, Айзек - 5, Джонс - 3, Робинсон, Кэйн, Да Силва, Битадзе, Пенда
Нью-Йорк Никс: Брансон - 40, Таунс - 29, Ануноби - 24, Бриджес - 16, Харт - 12, Робинсон - 5, Колек - 4, Кларксон - 2, Дадье, Эвбуомван, Ябуселе, Диавара, Хукпорти

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон — в его активе 40 очков, четыре подбора и восемь результативных передач. Его партнёр по команде доминиканский центровой Карл-Энтони Таунс завершил встречу с 29 очками, восемью подборами и двумя ассистами.

В составе «Мэджик» больше всех набрал американский разыгрывающий защитник Джейлен Саггс — у него 26 очков, два подбора и семь результативных передач.

Стоит отметить, что в финале «Никс» встретятся с победителем матча между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс».

Календарь регулярки НБА
Турнирная таблица регулярки НБА
Материалы по теме
Кубок НБА в 2025 году: гид по полуфинальным матчам
Кубок НБА в 2025 году: гид по полуфинальным матчам

Рекорды НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android