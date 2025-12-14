«Нью-Йорк» одолел «Орладно» и стал первым финалистом Кубка НБА. Брансон набрал 40 очков

В ночь с 13 на 14 декабря, на паркете «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе состоялся полуфинальный матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026, в рамках которого «Орландо Мэджик» принимал «Нью-Йорк Никс». Гости со счётом 132:120победили и стали первыми финалистами турнира.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон — в его активе 40 очков, четыре подбора и восемь результативных передач. Его партнёр по команде доминиканский центровой Карл-Энтони Таунс завершил встречу с 29 очками, восемью подборами и двумя ассистами.

В составе «Мэджик» больше всех набрал американский разыгрывающий защитник Джейлен Саггс — у него 26 очков, два подбора и семь результативных передач.

Стоит отметить, что в финале «Никс» встретятся с победителем матча между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс».

Рекорды НБА: