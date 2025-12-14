Скидки
Бетсити Парма — Локомотив Кубань. Прямая трансляция
15:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

22 очка Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Оклахому» и выйти в финал Кубка НБА

В ночь с 13 на 14 декабря мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити завершился полуфинальный матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». Условные хозяева паркета проиграли встречу со счётом 109:111.

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
109 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Янгблад, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Сан-Антонио Спёрс: Маклафлин, Вембаньяма, Джонсон, Фокс, Касл, Корнет, Олиник, Сохан, Бийомбо, Васселл, Шампани, Барнс, Уотерс III

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Девин Васселл (23 очка, пять подборов и четыре передачи). У Виктора Вембаньямы — 22 очка, девять подборов и две передачи со скамейки запасных.

У хозяев наивысшей результативностью отметился канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, у которого 29 очков, четыре подбора и пять передач.

Таким образом, «Сан-Антонио» вышел в финал Кубка НБА, где сыграет с «Нью-Йорк Никс».

