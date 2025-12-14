Скидки
Баскетбол Новости

Стали известны финалисты Кубка НБА

Стали известны финалисты Кубка НБА
Комментарии

В ночь с 13 на 14 декабря мск определились финалисты Кубка Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026. Борьбу за трофей продолжат клубы «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс».

В полуфинале Кубка НБА «Никс» обыграли «Орландо Мэджик» со счётом 132:120 (33:36, 38:28, 29:28, 32:28), а «Спёрс» оказались сильнее действующих чемпионов лиги «Оклахома-Сити Тандер». Этот матч закончился со счётом 111:109 (20:31, 26:18, 32:28, 33:32) в пользу «Сан-Антонио».

Финал Кубка НБА сезона-2025/2026:

«Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс».

В регулярном чемпионате НБА «Нью-Йорк Никс» следующий матч проведёт с «Индианой Пэйсерс», а «Сан-Антонио Спёрс» — с «Вашингтон Уизардс».

