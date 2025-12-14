НБА: результаты игр 14 декабря

В ночь на 14 декабря в Лас-Вегасе, США, в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кубка НБА состоялись два полуфинальных матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты 1/2 финала Кубка НБА на 14 декабря:

«Орландо Мэджик» — «Нью-Йорк Никс» — 120:132;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс» — 109:111.

Игры, проведённые в рамках Кубка НБА, идут в статистику регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Действующие чемпионы из «Оклахомы» потерпели лишь второе поражение в нынешнем розыгрыше. В первый раз они уступили «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 119:121.