Бетсити Парма — Локомотив Кубань. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 14 декабря

Единая лига: расписание матчей 14 декабря
Комментарии

В воскресенье, 14 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 14 декабря:

15:00 мск — «Бетсити Парма» — «Локомотив-Кубань».

Первое место в регулярном чемпионате нынешнего сезона удерживает ЦСКА. Армейцы одержали 13 побед и потерпели два поражения. На втором месте казанский УНИКС. У него 12 побед при двух поражениях. Тройку лидеров замыкает «Локомотив-Кубань», у команды 10 побед и четыре поражения.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
В этом УНИКСе зажигают все! Казанцы играючи расправились с «Уралмашем» в Basket Cup
