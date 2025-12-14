Единая лига: расписание матчей 14 декабря

В воскресенье, 14 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 14 декабря:

15:00 мск — «Бетсити Парма» — «Локомотив-Кубань».

Первое место в регулярном чемпионате нынешнего сезона удерживает ЦСКА. Армейцы одержали 13 побед и потерпели два поражения. На втором месте казанский УНИКС. У него 12 побед при двух поражениях. Тройку лидеров замыкает «Локомотив-Кубань», у команды 10 побед и четыре поражения.