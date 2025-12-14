Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Локомотив Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Две разные команды на выезде и дома». Антон Юдин — о матче с «Пармой»

«Две разные команды на выезде и дома». Антон Юдин — о матче с «Пармой»
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Антон Юдин высказался в преддверии матча с «Бетсити Пармой».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы подходим к матчу со всей серьёзностью, потому что все знают, как «Парму» поддерживают на их домашней арене, «Молоте». Можно сказать, наш соперник – это две разные команды на выезде и дома. У себя они в нынешнем сезоне проиграли только «Уралмашу», и то последним броском. При этом обыграли УНИКС, ЦСКА, нас.

В предстоящем матче нам надо будет, прежде всего, максимально охладить темп игры «Пармы» и не дать им набирать лёгкие очки в раннем нападении», — приводит слова Юдина пресс-служба команды.

Материалы по теме
В этом УНИКСе зажигают все! Казанцы играючи расправились с «Уралмашем» в Basket Cup
В этом УНИКСе зажигают все! Казанцы играючи расправились с «Уралмашем» в Basket Cup
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android