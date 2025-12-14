«Две разные команды на выезде и дома». Антон Юдин — о матче с «Пармой»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Антон Юдин высказался в преддверии матча с «Бетсити Пармой».
«Мы подходим к матчу со всей серьёзностью, потому что все знают, как «Парму» поддерживают на их домашней арене, «Молоте». Можно сказать, наш соперник – это две разные команды на выезде и дома. У себя они в нынешнем сезоне проиграли только «Уралмашу», и то последним броском. При этом обыграли УНИКС, ЦСКА, нас.
В предстоящем матче нам надо будет, прежде всего, максимально охладить темп игры «Пармы» и не дать им набирать лёгкие очки в раннем нападении», — приводит слова Юдина пресс-служба команды.