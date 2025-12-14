Звезда НБА Тайриз Халибёртон посетил прощальный матч Джона Сины в WWE

25-летний американский профессиональный игрок Тайриз Халибёртон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс» на позиции разыгрывающего защитника, посетил шоу WWE.

Фото: Кадр из трансляции

Тайриз эмоционально отреагировал на поражение Джона Сины после удушающего приёма «слипер» в исполнении его соперника Гюнтера.

Это был финальный поединок для Сины. Он дебютировал на телевидении в WWE 27 июня 2002 года. За время своей карьеры стал абсолютным рекордсменом промоушена по количеству главных титулов — 17. Также является обладателем «Большого шлема» (был главным чемпионом, обладателем титулов США и Интерконтинентального, а также командным чемпионом).