Президент УНИКСа ответил, продлят ли двухмесячный контракт Алексея Шведа

Президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался о возможном продлении контракта с 36-летним разыгрывающим защитником Алексеем Шведом.

— Вы не исключали того, что контракт со Шведом будет продлён. До его окончания остается менее месяца. Есть ли какие‑то новости по этому поводу?

— Пока этим вопросом не занимались. Мы пока все в игре. Но Швед нам нравится, он хорошо играет. Думаю, если найдём общий язык, мы продлим контракт. Мы в ближайшее время к этому вопросу вернёмся.

— Когда именно это может произойти?

— Возможно, уже на следующей неделе. Наверное, пора уже поговорить, — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».