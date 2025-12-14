Скидки
15:00 Мск
Баскетбол Новости

Все команды с россиянами в составе в испанской Liga U одержали победы

12 и 13 декабря в юношеской лиге Испании до 22 лет (Лига U22) состоялся очередной игровой тур, в рамках которого на паркет вышли четверо россиян.

Представляющие мадридский «Реал» центровой Илья Фролов и лёгкий форвард Егор Амосов, являющиеся игроками стартовой пятёрки, помогли своему клубу разгромить «Уникаху» (86:49). Егор за 22 минуты набрал 10 очков, сделал восемь подборов, четыре передачи, три перехвата при коэффициенте эффективности «+17». На счету Ильи за 23 минуты — 20 очков, девять подборов, две передачи и две потери при коэффициенте эффективности «+23».

Идущая на четвёртом месте в группе А «Сарагоса», за которую выступает 20-летний форвард Александр Савков, обыграла «Тенерифе» со счётом 87:76. За 23 минуты на паркете россиянин не набрал очков, сделал четыре подбора, три передачи, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+3».

Александр Панасюк помог «Гран Канарии» разгромить «Гранаду» со счётом 118:55. За 17 минут Александр набрал девять очков, сделал два подбора, две передачи, один блок-шот и одну потерю при коэффициенте эффективности «+12».

