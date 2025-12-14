«Локомотив-Кубань» отдал своего форварда в аренду в «Автодор»

21-летний форвард из Беларуси Даниил Коско, играющий за команду «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ, проведёт остаток сезона-2025/2026 в аренде в саратовском «Автодоре», о чём сообщила пресс-служба краснодарцев.

Коско присоединился к «Локомотиву-Кубань» перед сезоном-2024/2025 и выступал за коллектив Суперлиги, где в среднем за 25 минут 27 секунд на площадке набирал 7,1 очка, делал 5,1 подбора,1,9 передачи и 1,6 перехвата. В нынешнем розыгрыше Единой лиги проводит на площадке восемь минут и набирает в среднем 2,1 очка и 1,6 подбора.

Сегодня, 14 декабря, краснодарцы сыграют на стадионе «Молот» имени Виктора Лебедева» с «Бетсити Пармой».