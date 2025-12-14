Скидки
Бетсити Парма — Локомотив Кубань. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Бруклина» после критики в адрес Дёмина позитивно оценил прогресс россиянина

Тренер «Бруклина» после критики в адрес Дёмина позитивно оценил прогресс россиянина
Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после критики в адрес 19-летнего россиянина Егора Дёмина объяснил, что в клубе довольны прогрессом игрока.

«Это просто его последовательность как личности. Он слушает, задаёт вопросы. Ты знаешь, что он выйдет и постарается сделать всё максимально хорошо. Его защитные умения для меня выделяются. [До игры с «Далласом»] он взял на себя огромную ответственность, но при этом отлично играл в командной обороне и был предельно сосредоточен.

В атаке он действительно хороший организатор, особенно когда ищет возможность для броска с трёхочковой линии для других. Его бросок выглядит отлично. Мы хотим, чтобы он был агрессивным и занимал правильное пространство, когда ему нужно коснуться краски и принять решение. Так что мы в общем очень довольны прогрессом. Мы чрезвычайно довольны человеком», — приводит слова Фернандеса New York Post.

Комментарии
Новости. Баскетбол
