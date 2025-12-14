Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Локомотив Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Автодора» Богичевич отреагировал на приход в аренду форварда «Локомотива-Кубань»

Тренер «Автодора» Богичевич отреагировал на приход в аренду форварда «Локомотива-Кубань»
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Марко Богичевич прокомментировал аренду форварда Даниила Коско из «Локомотива-Кубань».

«Даниил Коско — молодой и талантливый игрок, который уже имеет опыт в Единой лиге. Думаю, в системе нашего клуба он сможет добиться большого прогресса в своей карьере. Его главными качествами являются атлетизм и физические способности. Коско может играть сразу на нескольких позициях в составе. Даниил особенно хорош в обороне, способен закрывать игроков от первого до четвёртого номера.

Рассчитываю, что он привнесёт в нашу команду жёсткости. Коско — парень с характером, всегда выкладывается на максимум и играет с полной самоотдачей. Сейчас нам необходим игрок, демонстрирующий страсть к баскетболу и энергию. Считаю, он отлично вольётся в команду и поможет нам по ходу сезона», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.

Материалы по теме
«Две разные команды на выезде и дома». Антон Юдин — о матче с «Пармой»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android