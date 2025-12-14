Тренер «Автодора» Богичевич отреагировал на приход в аренду форварда «Локомотива-Кубань»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Марко Богичевич прокомментировал аренду форварда Даниила Коско из «Локомотива-Кубань».

«Даниил Коско — молодой и талантливый игрок, который уже имеет опыт в Единой лиге. Думаю, в системе нашего клуба он сможет добиться большого прогресса в своей карьере. Его главными качествами являются атлетизм и физические способности. Коско может играть сразу на нескольких позициях в составе. Даниил особенно хорош в обороне, способен закрывать игроков от первого до четвёртого номера.

Рассчитываю, что он привнесёт в нашу команду жёсткости. Коско — парень с характером, всегда выкладывается на максимум и играет с полной самоотдачей. Сейчас нам необходим игрок, демонстрирующий страсть к баскетболу и энергию. Считаю, он отлично вольётся в команду и поможет нам по ходу сезона», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.