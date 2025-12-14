«Нельзя быть избалованными». Гилджес-Александер — о 2-м поражении «Оклахомы» в сезоне

27-летний канадский атакующий защитник Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер», высказался о поражении в полуфинале Кубка НБА от «Сан-Антонио Спёрс» (109:111).

«Нельзя быть избалованными. Нельзя думать, что ты выше всего. Мы вместе с каждой командой в лиге — если ты вышел на игру и не сделал то, что нужно для победы, ты, скорее всего, не выиграешь. Неважно, насколько ты талантлив и каков твой рекорд», — приводит слова Гилджес-Александера журналист Джастин Мартинес в социальной сети Х.

Это поражение для действующих чемпионов стало вторым за 26 матчей. В первый раз они проиграли «Портленд Трэйл Блэйзерс» 6 ноября (119:121).