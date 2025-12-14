Скидки
15:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Нельзя быть избалованными». Гилджес-Александер — о 2-м поражении «Оклахомы» в сезоне

27-летний канадский атакующий защитник Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер», высказался о поражении в полуфинале Кубка НБА от «Сан-Антонио Спёрс» (109:111).

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
109 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Холмгрен - 17, Уильямс - 17, Карузо - 11, Хартенштайн - 10, Митчелл - 9, Уоллес - 7, Уильямс - 6, Дорт - 3, Янгблад, Дженг, Уиггинс, Уильямс
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 23, Вембаньяма - 22, Фокс - 22, Касл - 22, Харпер - 8, Барнс - 6, Джонсон - 3, Шампани - 3, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Сохан, Брайант, Бийомбо, Уотерс III

«Нельзя быть избалованными. Нельзя думать, что ты выше всего. Мы вместе с каждой командой в лиге — если ты вышел на игру и не сделал то, что нужно для победы, ты, скорее всего, не выиграешь. Неважно, насколько ты талантлив и каков твой рекорд», — приводит слова Гилджес-Александера журналист Джастин Мартинес в социальной сети Х.

Это поражение для действующих чемпионов стало вторым за 26 матчей. В первый раз они проиграли «Портленд Трэйл Блэйзерс» 6 ноября (119:121).

