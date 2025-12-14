«Бедному Виктору нужны деньги». Вембаньяма — о мотивации для победы над «Оклахомой»

21-летний французский баскетболист Виктор Вембаньяма, играющий на позиции центрового за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», прокомментировал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в 1/2 финала Кубка НБА со счётом 111:109.

«Бедному Виктору нужны деньги (смеётся). Некоторые люди созданы для этого момента, а некоторые нет. Мы определённо готовы, и это заметно. Потому что мы выиграли эту игру не у абы кого. Я чувствую себя счастливчиком, я рад, что у нас есть эта команда, потому что все верят в это и все созданы для этого момента», — приводит слова Вембаньямы Yahoo Sports.