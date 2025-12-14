Скидки
«Бедному Виктору нужны деньги». Вембаньяма — о мотивации для победы над «Оклахомой»

21-летний французский баскетболист Виктор Вембаньяма, играющий на позиции центрового за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», прокомментировал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в 1/2 финала Кубка НБА со счётом 111:109.

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
109 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Холмгрен - 17, Уильямс - 17, Карузо - 11, Хартенштайн - 10, Митчелл - 9, Уоллес - 7, Уильямс - 6, Дорт - 3, Янгблад, Дженг, Уиггинс, Уильямс
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 23, Вембаньяма - 22, Фокс - 22, Касл - 22, Харпер - 8, Барнс - 6, Джонсон - 3, Шампани - 3, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Сохан, Брайант, Бийомбо, Уотерс III

«Бедному Виктору нужны деньги (смеётся). Некоторые люди созданы для этого момента, а некоторые нет. Мы определённо готовы, и это заметно. Потому что мы выиграли эту игру не у абы кого. Я чувствую себя счастливчиком, я рад, что у нас есть эта команда, потому что все верят в это и все созданы для этого момента», — приводит слова Вембаньямы Yahoo Sports.

