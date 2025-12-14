Скидки
Клубы НБА отреагировали на завершение карьеры Джона Сины в реслинге

Команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) отреагировали на финальный в карьере поединок легендарного 48-летнего рестлера и актёра Джона Сины.

«Джон Сина провёл свой последний матч сегодня ночью. В честь этого показываем вам Джона в нашем игровом джерси», — написала пресс-служба «Финикс Санз» в социальной сети Х.

«Последний раз — сейчас! Поздравляем Джона Сину с невероятной карьерой в WWE», — написали в «Индиане Пэйсерс».

«Поздравления с легендарной карьерой», — отреагировали в «Филадельфии Сиксерс».

«Джон Сина показал нам любовь — теперь наша очередь. Сегодня ночью Джон Сина встретился с Гюнтером на Saturday Night's Main Event. Последний раз — сейчас», — написали в «Кливленд Кавальерс».

