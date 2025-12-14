Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Локомотив Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Бруклина» — о Дёмине и новичках: должны понимать, насколько важна каждая минута

Тренер «Бруклина» — о Дёмине и новичках: должны понимать, насколько важна каждая минута
Комментарии

Главный тренер команды НБА «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес высказался о Егоре Дёмине и других новичках команды.

«Эти молодые ребята должны понимать, насколько важна каждая минута, которую они проводят на паркете. И не то чтобы они должны были играть, беспокоясь о том, чтобы не допустить ошибок, но нельзя допускать три ошибки подряд из-за недостатка готовности и концентрации. Если намерения есть, то для меня это вполне приемлемо. Но если ошибки связаны с тем, что просто пытаешься войти в игру, так у нас не делают.

И это касается всех. Рад, что увидел Нолана [Траоре]. Я знаю, что, когда у Дрейка [Пауэлла] снова появится возможность, он будет на 200% готов, сосредоточен и внимательно относиться ко всему. А Нолан сыграл уверенно. Он сделал хорошие вещи. Он провёл значимые минуты», — приводит слова Фернандеса New York Post.

Материалы по теме
Тренер «Бруклина» после критики в адрес Дёмина позитивно оценил прогресс россиянина
Материалы по теме
Дэвис и Флэгг преподали урок «Бруклину». Дёмин был совсем незаметен
Дэвис и Флэгг преподали урок «Бруклину». Дёмин был совсем незаметен
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android