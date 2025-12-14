Тренер «Бруклина» — о Дёмине и новичках: должны понимать, насколько важна каждая минута

Главный тренер команды НБА «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес высказался о Егоре Дёмине и других новичках команды.

«Эти молодые ребята должны понимать, насколько важна каждая минута, которую они проводят на паркете. И не то чтобы они должны были играть, беспокоясь о том, чтобы не допустить ошибок, но нельзя допускать три ошибки подряд из-за недостатка готовности и концентрации. Если намерения есть, то для меня это вполне приемлемо. Но если ошибки связаны с тем, что просто пытаешься войти в игру, так у нас не делают.

И это касается всех. Рад, что увидел Нолана [Траоре]. Я знаю, что, когда у Дрейка [Пауэлла] снова появится возможность, он будет на 200% готов, сосредоточен и внимательно относиться ко всему. А Нолан сыграл уверенно. Он сделал хорошие вещи. Он провёл значимые минуты», — приводит слова Фернандеса New York Post.