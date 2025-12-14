Скидки
Бетсити Парма — Локомотив Кубань. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Баскетбол Новости

«Бетсти Парма» — «Локомотив-Кубань», результат матча 14 декабря 2025, счет 93:85, Единая лига ВТБ – 2025/2026

23 очка Картера помогли «Парме» обыграть «Локомотив-Кубань» в Единой лиге
Комментарии

В воскресенье, 14 декабря, на стадионе «Молот имени Виктора Лебедева» в Перми состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный клуб «Бетсити Парма» принимал «Локомотив-Кубань». Хозяева площадки со счётом 93:85 (27:24; 27:16; 14:22; 25:23) обыграли краснодарцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
93 : 85
Локомотив-Кубань
Краснодар
Бетсити Парма: Картер - 23, Адамс - 18, Шашков - 15, Адамс - 13, Свинин - 8, Сандерс - 6, Ильницкий - 5, Захаров - 5, Стафеев, Якушин, Фирсов, Егоров
Локомотив-Кубань: Мартин - 18, Миллер - 14, Темиров - 11, Квитковских - 11, Хантер - 11, Ищенко - 9, Робертсон - 5, Попов - 4, Джонсон - 2, Мур, Шеянов, Самойленко

Самым эффективным в команде «Пармы» стал американский центровой Террелл Картер. На его счету по итогам матча 23 очка, шесть подборов, две передачи, один перехват, два блок-шота и семь потерь при коэффициенте эффективности «+24».

У краснодарцев наибольшую эффективность показал разыгрывающий защитник Патрик Миллер — 14 очков, два подбора, четыре передачи, пять перехватов и три потери при коэффициенте эффективности «+20».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
