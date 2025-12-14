23 очка Картера помогли «Парме» обыграть «Локомотив-Кубань» в Единой лиге

В воскресенье, 14 декабря, на стадионе «Молот имени Виктора Лебедева» в Перми состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный клуб «Бетсити Парма» принимал «Локомотив-Кубань». Хозяева площадки со счётом 93:85 (27:24; 27:16; 14:22; 25:23) обыграли краснодарцев.

Самым эффективным в команде «Пармы» стал американский центровой Террелл Картер. На его счету по итогам матча 23 очка, шесть подборов, две передачи, один перехват, два блок-шота и семь потерь при коэффициенте эффективности «+24».

У краснодарцев наибольшую эффективность показал разыгрывающий защитник Патрик Миллер — 14 очков, два подбора, четыре передачи, пять перехватов и три потери при коэффициенте эффективности «+20».