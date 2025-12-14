Скидки
Бетсити Парма — Локомотив Кубань. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Единая лига — 2025/2026: результаты на 14 декабря, календарь, таблица

Результаты матчей Единой лиги 14 декабря
В воскресенье, 14 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 cостоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи.

Единая лига. Результаты на 14 декабря:

«Бетсити Парма» — «Локомотив-Кубань» — 93:85.

После двух поражений кряду команда из Краснодара опустилась с третьего на четвёртое место в турнирной таблице. В её активе 10 побед при пяти поражениях. В это же время пермская «Парма» занимает шестое место. Команда одержала девять побед при шести поражениях.

Первое место удерживает ЦСКА. Армейцы одержали 13 побед и потерпели два поражения. На втором месте казанский УНИКС. У него 12 побед при двух поражениях. Тройку лидеров замыкает «Зенит», у команды 10 побед и пять поражений.

ФИБА готова к особым мерам для участия баскетболистов из России в ОИ‑2028. Что это значит?
