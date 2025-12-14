«Ни в коем случае не простая». Защитник «Зенита» Емченко — о победе над «Енисеем»

Защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Владислав Емченко высказался насчёт победы сине-бело-голубых в матче с краснодарским «Енисеем» (105:81).

— И, несмотря на такой крупный счёт, можно ли отнести эту победу к категории простых?

— Да ни в коем случае. Мне кажется, простая победа — когда команда просто не приехала и 20:0 счёт (техническое поражение. — Прим. «Чемпионата»). Это будет простая победа. В любом случае мы готовились, особенная игра была. Во-первых, домашняя. Дома все игры особенные. Приятно, что приходят болельщики, поддерживают. И плюс ещё мы прошлую игру против них проиграли на выезде. Да, мы были в другом составе, но это не важно. То есть должок всё равно остался. Поэтому особенно важно было сегодня победить. И как раз-таки четвёртая победа подряд, впереди ещё три игры до рождественских каникул. Сразу же думаем о следующей, которая через пару дней. Всех с победой. Опять же, подготовились к игре, проделали отличную работу. Были определённые ошибки, какие-то недопонимания. Мы стремимся к идеальной игре, но не всегда получается. И я рад, что всегда есть куда расти. То есть над чем ещё работать, куда прогрессировать.

— В первой четверти обе команды показывали достаточно быстрый баскетбол, набрав 61 очко на двоих. Болельщик скажет, что играли без защиты. Как вы это прокомментируете?

— Соглашусь на 100%. Тренерский штаб уделял акцент тому, что мы с первых секунд должны выйти и дать плотную защиту. То есть не позволять просто двигать мяч, позволять совершать только тяжёлые броски. Но первая четверть, насколько я помню, закончилась 30:31, да, что-то вот такое. Хорошо, с нападением у нас не было проблем, но в защите, я считаю, мы не должны позволять сопернику забивать столько легких мячей, много открытых трёхочковых, тем самым давая им почувствовать игру. Во второй четверти уже более сделали акцент именно на защите, перехватили, не дали забить и, в принципе, насколько я помню, к перерыву уже 15-очковое преимущество было. Ну и во второй половине уже вышли, довели дело до конца, — приводит слова Емченко пресс-служба сине-бело-голубых.