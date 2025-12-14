Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Петруччи — об НБА в Европе: процесс идёт, посмотрим, к чему это приведёт

Петруччи — об НБА в Европе: процесс идёт, посмотрим, к чему это приведёт
Комментарии

Президент Федерации баскетбола Италии Джанни Петруччи раскрыл некоторые подробности о новом проекте НБА в Европе. По его словам, разработка лиги официально запущена.

«Насколько мне известно, сейчас я не могу говорить о прямом интересе. Но это, безусловно, большое имя, и ничего нельзя исключать. Рим и Милан — единственные итальянские города, включённые в проект. Я также понимаю, что в Милане уже какое-то время многое движется, возможно, вокруг тех имён, о которых вы говорите. Но и в Риме есть крупные предприниматели, есть реальный интерес. В городе присутствуют серьёзные компании, даже если команды сейчас не на вершине итальянского баскетбола: я говорю о «Виртусе» и других, у которых прочные владельцы. Приход НБА можно рассматривать только как возможность. Процесс идёт, посмотрим, к чему это приведёт», — приводит слова Петруччи Siamo la Roma.

Ожидается, что европейская лига НБА стартует в 2027 году и будет состоять из 16 команд — часть из них получит постоянные лицензии, остальные смогут попадать в турнир по спортивному принципу. Игроки должны будут выступать и в национальных чемпионатах, а также быть доступны для сборных. В числе представленных столиц планируются все ведущие города Европы, включая Рим и Милан.

Сейчас читают:
НБА увидела уникальный казус. Команда не собрала пятёрку даже для тренировки
НБА увидела уникальный казус. Команда не собрала пятёрку даже для тренировки
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android