Петруччи — об НБА в Европе: процесс идёт, посмотрим, к чему это приведёт

Президент Федерации баскетбола Италии Джанни Петруччи раскрыл некоторые подробности о новом проекте НБА в Европе. По его словам, разработка лиги официально запущена.

«Насколько мне известно, сейчас я не могу говорить о прямом интересе. Но это, безусловно, большое имя, и ничего нельзя исключать. Рим и Милан — единственные итальянские города, включённые в проект. Я также понимаю, что в Милане уже какое-то время многое движется, возможно, вокруг тех имён, о которых вы говорите. Но и в Риме есть крупные предприниматели, есть реальный интерес. В городе присутствуют серьёзные компании, даже если команды сейчас не на вершине итальянского баскетбола: я говорю о «Виртусе» и других, у которых прочные владельцы. Приход НБА можно рассматривать только как возможность. Процесс идёт, посмотрим, к чему это приведёт», — приводит слова Петруччи Siamo la Roma.

Ожидается, что европейская лига НБА стартует в 2027 году и будет состоять из 16 команд — часть из них получит постоянные лицензии, остальные смогут попадать в турнир по спортивному принципу. Игроки должны будут выступать и в национальных чемпионатах, а также быть доступны для сборных. В числе представленных столиц планируются все ведущие города Европы, включая Рим и Милан.