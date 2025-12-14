«Важно, что мы показали такую самоотдачу после игры с ЦСКА». Пашутин — о победе «Пармы»

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин высказался насчёт выступления своих подопечных в матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 93:85 в пользу пермяков.

«Сегодняшняя победа – это большая радость. Мы сделали большое дело. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков и отметить их поддержку: сегодня она была феноменальной. Ваши эмоции и энергия передаются ребятам, а то давление, которое вы создавали на соперника, – это невероятно.

Сегодня двое игроков ушли с пятью фолами, и это говорит о том, что каждый отдал всего себя ради победы. Мы боролись до конца, несмотря ни на что. Парни сегодня проявили характер. Особенно важно, что мы показали такую самоотдачу после игры с ЦСКА.

Мы сознательно играли в контактный баскетбол. Также по плану было вынудить Патрика Миллера играть один на один весь матч – и нам это удалось. Хочу поблагодарить за это команду.

У нас есть большой потенциал, но важно, чтобы мы также показывали свою лучшую игру на выезде. Поздравляю всех с победой! Сейчас важно восстановиться и готовиться к матчу в Сербии против «Меги» в рамках Winline Basket Cup», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.