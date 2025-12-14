Скидки
Баскетбол

«Важно, что мы показали такую самоотдачу после игры с ЦСКА». Пашутин — о победе «Пармы»

Комментарии

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин высказался насчёт выступления своих подопечных в матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 93:85 в пользу пермяков.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
93 : 85
Локомотив-Кубань
Краснодар
Бетсити Парма: Картер - 23, Адамс - 18, Шашков - 15, Адамс - 13, Свинин - 8, Сандерс - 6, Ильницкий - 5, Захаров - 5, Стафеев, Якушин, Фирсов, Егоров
Локомотив-Кубань: Мартин - 18, Миллер - 14, Темиров - 11, Квитковских - 11, Хантер - 11, Ищенко - 9, Робертсон - 5, Попов - 4, Джонсон - 2, Мур, Шеянов, Самойленко

«Сегодняшняя победа – это большая радость. Мы сделали большое дело. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков и отметить их поддержку: сегодня она была феноменальной. Ваши эмоции и энергия передаются ребятам, а то давление, которое вы создавали на соперника, – это невероятно.

Сегодня двое игроков ушли с пятью фолами, и это говорит о том, что каждый отдал всего себя ради победы. Мы боролись до конца, несмотря ни на что. Парни сегодня проявили характер. Особенно важно, что мы показали такую самоотдачу после игры с ЦСКА.

Мы сознательно играли в контактный баскетбол. Также по плану было вынудить Патрика Миллера играть один на один весь матч – и нам это удалось. Хочу поблагодарить за это команду.

У нас есть большой потенциал, но важно, чтобы мы также показывали свою лучшую игру на выезде. Поздравляю всех с победой! Сейчас важно восстановиться и готовиться к матчу в Сербии против «Меги» в рамках Winline Basket Cup», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.


Новости. Баскетбол
Баскетбол

