Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«В итоге стоило нам результата». Тренер «Локо» назвал причину поражения в матче с «Пармой»

«В итоге стоило нам результата». Тренер «Локо» назвал причину поражения в матче с «Пармой»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин высказался о поражении своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (85:93).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
93 : 85
Локомотив-Кубань
Краснодар
Бетсити Парма: Картер - 23, Адамс - 18, Шашков - 15, Адамс - 13, Свинин - 8, Сандерс - 6, Ильницкий - 5, Захаров - 5, Стафеев, Якушин, Фирсов, Егоров
Локомотив-Кубань: Мартин - 18, Миллер - 14, Темиров - 11, Квитковских - 11, Хантер - 11, Ищенко - 9, Робертсон - 5, Попов - 4, Джонсон - 2, Мур, Шеянов, Самойленко

«Во-первых, поздравляю «Парму» с победой. Я думаю, что сегодня они заслужили победу, наверное, больше, чем мы. Мы действительно слишком мягко начали этот матч. До игры я говорил команде о том, что соперник очень хорошо играет дома: трибуны гонят команду вперёд, и результативность пермской команды на своём паркете отличается от выездной. К сожалению, мы пропустили по 27 очков в первые две четверти – это большие цифры как для «Пармы», так и для нашей защиты. В третьей четверти мы включились и начали реагировать гораздо лучше. Но вялый старт в итоге стоил нам результата», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.

Материалы по теме
23 очка Картера помогли «Парме» обыграть «Локомотив-Кубань» в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android