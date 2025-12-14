«В итоге стоило нам результата». Тренер «Локо» назвал причину поражения в матче с «Пармой»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин высказался о поражении своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (85:93).

«Во-первых, поздравляю «Парму» с победой. Я думаю, что сегодня они заслужили победу, наверное, больше, чем мы. Мы действительно слишком мягко начали этот матч. До игры я говорил команде о том, что соперник очень хорошо играет дома: трибуны гонят команду вперёд, и результативность пермской команды на своём паркете отличается от выездной. К сожалению, мы пропустили по 27 очков в первые две четверти – это большие цифры как для «Пармы», так и для нашей защиты. В третьей четверти мы включились и начали реагировать гораздо лучше. Но вялый старт в итоге стоил нам результата», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.