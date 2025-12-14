Скидки
Беверли близок к возвращению в Европу. Экс-игрок НБА договорился с ПАОКом — Андреани

Беверли близок к возвращению в Европу. Экс-игрок НБА договорился с ПАОКом — Андреани
Бывший защитник клубов НБА Патрик Беверли готов вернуться в европейский баскетбол. 37-летний американец достиг соглашения с греческим ПАОКом из Салоников. Об этом сообщает итальянский журналист Маттео Андреани в своём аккаунте в социальной сети Х.

Отмечается, что стороны уже договорились об условиях контракта и в ближайшее время трансфер может быть оформлен официально. Для Беверли это станет новым этапом европейской карьеры после многолетних выступлений в НБА, где Патрик защищал цвета «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Миннесоты Тимбервулвз», «Филадельфии Севенти Сиксерс» и других команд.

Экс-игрок НБА Патрик Беверли был арестован за разбойное нападение — TMZ
