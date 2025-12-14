Скидки
Игрок БК «Зенит» с восторгом высказался о посещении турнира по теннису с участием Бублика

Игрок БК «Зенит» с восторгом высказался о посещении турнира по теннису с участием Бублика
26-летний защитник баскетбольного клуба «Зенит» россиянин Владислав Емченко поделился впечатлениями от посещения турнира «Трофеи Северной Пальмиры» — 2025 с участием звёзд тенниса мирового уровня, в частности Александра Бублика и Даниила Медведева.

«На самом деле я даже немножечко пожалел, что не пришёл раньше, потому что я думал, что этот турнир будет больше для публики, что они там даже не будут напрягаться. Но, придя к концу одиночной игры, я увидел, что реально ребята рубятся. И потом я застал, как Александр Бублик играл, не помню фамилии других… Ну Медведев, потом один голландец и Карен Хачанов. Мне очень понравилось», — приводит слова Емченко пресс-служба сине-бело-голубых.

