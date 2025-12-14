Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новицки — Брансону: невероятно горжусь тобой и очень рад тому, как ты ведёшь эту франшизу

Новицки — Брансону: невероятно горжусь тобой и очень рад тому, как ты ведёшь эту франшизу
Комментарии

47-летний член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе техасского клуба «Даллас Маверикс» немец Дирк Новицки обратился с тёплыми словами к бывшему партнёру по команде Джейлену Брансону, который после перехода в «Нью-Йорк Никс» стал лидером клуба.

«Когда ты уехал в Нью-Йорк, я не был уверен… Но я невероятно горжусь тобой. Я видел, как усердно ты работаешь, насколько это для тебя важно, сколько времени ты вкладываешь, когда никто не смотрит. Я очень рад тому, как ты ведёшь эту франшизу», — приводит слова Новицки аккаунт New York Basketball в социальной сети Х.

Брансон выступал за «Даллас» с 2018 по 2022 год, а после перехода в «Никс» стал ключевой фигурой команды и одним из лидеров Восточной конференции НБА.

Материалы по теме
«Это следующий уровень». Дирк Новицки раскрыл, что его больше всего впечатляет в Йокиче
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android