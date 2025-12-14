Новицки — Брансону: невероятно горжусь тобой и очень рад тому, как ты ведёшь эту франшизу

47-летний член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе техасского клуба «Даллас Маверикс» немец Дирк Новицки обратился с тёплыми словами к бывшему партнёру по команде Джейлену Брансону, который после перехода в «Нью-Йорк Никс» стал лидером клуба.

«Когда ты уехал в Нью-Йорк, я не был уверен… Но я невероятно горжусь тобой. Я видел, как усердно ты работаешь, насколько это для тебя важно, сколько времени ты вкладываешь, когда никто не смотрит. Я очень рад тому, как ты ведёшь эту франшизу», — приводит слова Новицки аккаунт New York Basketball в социальной сети Х.

Брансон выступал за «Даллас» с 2018 по 2022 год, а после перехода в «Никс» стал ключевой фигурой команды и одним из лидеров Восточной конференции НБА.