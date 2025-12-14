«Это просто безумие». Гилджес-Александер — о сравнениях с Майклом Джорданом

27-летний разыгрывающий защитник клуба «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер высказался насчёт сравнений аналитиков и экспертов с легендарным шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американцем Майклом Джорданом.

«Это просто безумие. Мне не очень нравятся эти сравнения, потому что он так много сделал для баскетбола. Но если честно, мне ещё очень далеко до его уровня, предстоит много работы», — приводит слова Гилджес-Александера портал Clutch Points.

Напомним, в текущем сезоне лиги Шей принял участие в 25 матчах. В среднем за встречу Гилджес-Александер набирает 32,4 очка, делает 4,6 подбора, отдаёт 6,4 передачи и совершает 1,4 перехвата.