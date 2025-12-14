Стив Нэш выделил особенность в игре Шея Гилджес-Александера

Двукратный MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и восьмикратный участник Матча всех звёзд Стив Нэш высказался о манере игры 27-летнего чемпиона НБА, а также разыгрывающего защитника клуба «Оклахома-Сити Тандер» канадца Шея Гилджес-Александера.

«Шей отлично создаёт моменты для фолов, они же, в свою очередь, очень эффективно манипулируют судьями», — приводит слова Нэша аккаунт Fullcourtpass в социальной сети X.

Напомним, в текущем сезоне лиги Шей принял участие в 25 матчах. В среднем за встречу Гилджес-Александер набирает 32,4 очка, делает 4,6 подбора, отдаёт 6,4 передачи и совершает 1,4 перехвата.