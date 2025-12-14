Богичевич — о предстоящем матче с «Пари НН»: постараемся сделать всё возможное и выиграть

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород», отметив силу соперника и прогресс своей команды. Встреча состоится 15 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 15 декабря 2025, понедельник. 19:00 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

«Пари Нижний Новгород» — отличная команда. Думаю, они играют гораздо лучше, чем это отражает таблица. В состав нижегородцев входят опытные игроки и исполнители с высоким уровнем индивидуального мастерства, способные решить игру своими действиями. А молодые игроки наших соперников добавляют им энергии и жёсткости. Команда из Нижнего Новгорода очень хорошо укомплектована. «Нижний» показывает хороший и быстрый баскетбол, но также их игроки хорошо знают, как замедлить ритм.

Наш прошлый матч был очень близким. В овертаймах всё решают маленькие детали, и тогда нижегородцам удалось забрать игру. Рассчитываю, что в предстоящей встрече мы сможем показать тот уровень баскетбола, на который по-настоящему способны. Мы находим решения проблем, налаживаем «химию». Игроки демонстрируют боевой характер и желание работать с полной самоотдачей. Постараемся сделать всё возможное и выиграть», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.