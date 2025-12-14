Скидки
Нейт Робинсон: в ближайшие пять лет у нас не будет MVP из США. Карри и Дюрант уходят

Нейт Робинсон: в ближайшие пять лет у нас не будет MVP из США. Карри и Дюрант уходят
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также трёхкратный чемпион конкурса по броскам сверху Нейт Робинсон выразил уверенность в том, что в ближайшие несколько лет никто из действующих американских баскетболистов не станет MVP лиги.

«В ближайшие пять лет у нас не будет американского MVP. Почему? Смотрите, у нас есть канадцы, есть Греческий фрик и Джокер. Все они выступают на высоком уровне.

Стеф Карри уходит, Кевин Дюрант уходит. Если только у них нет какой-то волшебной пыльцы, словно они Питер Пэн, благодаря которой могут летать [и претендовать на статус MVP]. Объясните мне, пожалуйста, кто займёт их место, поскольку Джокер набирает в среднем трипл-дабл. Лука Дончич сходит с ума. Греческий фрик просто разрывает. А Вемби вот-вот придёт и возьмёт верх. Кто ещё сможет делать подобное среди американцев? Не думаю, что в ближайшее время будет MVP из США», — приводит слова Робинсона портал Hoopshype.

