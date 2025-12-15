Скидки
Порзингис пропустит две недели из-за болезни — Чарания

Центровой и тяжёлый форвард «Атланты Хоукс» Кристапс Порзингис пропустит ближайшие две недели и пройдёт дополнительное медицинское обследование. Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X.

Отмечается, что и клуб, и игрок принимают решение с прицелом на долгосрочную перспективу сезона. В «Атланте» не хотят рисковать состоянием баскетболиста и рассчитывают на его полное восстановление.

В нынешнем чемпионате Порзингис уже испытывал проблемы со здоровьем и из-за болезни пропустил семь из последних восьми матчей команды. Точные сроки его возвращения на паркет будут определены после завершения обследований.

