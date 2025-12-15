Скидки
Представлен статус Егора Дёмина перед матчем с «Милуоки» — RotoWire

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин попал в стартовый состав на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс». Об этом информирует портал RotoWire.

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Встреча пройдёт в ночь на 15 декабря мск на домашней арене «Бруклина» и начнётся в 2:00 по московскому времени. Ожидается, что матч с «Милуоки» с первых минут, помимо Дёмина, также начнут Теренс Мэнн, Майкл Портер, Ноа Клауни и Николас Клэкстон.

Дёмин к данному моменту принял участие в 22 матчах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 8,1 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,5 передачи.

Егор Дёмин представил публике своего домашнего питомца:

