Разыгрывающий «Зенита» Емченко высказался о предстоящих матчах с «Локо» и УНИКСом

Разыгрывающий «Зенита» Емченко высказался о предстоящих матчах с «Локо» и УНИКСом
Российский разыгрывающий «Зенита» Владислав Емченко поделился мнением о предстоящих матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом. Встреча с краснодарцами состоится 17 декабря в Санкт-Петербурге. С подопечными Велимира Перасовича сине-бело-голубые сыграют 20 декабря в Казани.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС
Казань
Зенит
Санкт-Петербург
П1
X
П2

— Впереди у «Зенита» две тяжёлые игры: «Локомотив» и УНИКС. Какие у вас ожидания?
‎— Я не люблю настраиваться на то, что будет тяжёлая игра. В любом случае сильные соперники. Игры с командами из топ-4 всегда интересные, захватывающие, порой до последних секунд не знаешь, кто победит.

‎В гостях мы проиграли «Локомотиву», мы были в другом составе, они были в другом составе. Уверен, что игра будет интересной. Рад, что играем дома с поддержкой наших трибун. Их энергия точно будет нам помогать. Есть несколько дней, чтобы подготовиться, разобрать соперника. Мне нравится, что от игры к игре мы показываем баскетбол всё лучше, эффективнее, результативнее, зрелищнее. Надеюсь, игра с «Локо» будет продолжением нашего прогресса! – приводит слова Емченко «Спорт день за днём».

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд:

