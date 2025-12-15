«Самураю важен только путь». Игрок «Зенита» Емченко назвал цель на 2026 год

Российский разыгрывающий «Зенита» Владислав Емченко подвёл итоги уходящего 2025 года, рассказал о своих целях на следующий сезон, отметив стремление впервые в карьере выиграть Единую лигу ВТБ, а также поделился планами на новогодние праздники и ближайшим расписанием команды.

— 2025-й постепенно подходит к концу. Какие у вас цели на следующий год?

— Новогоднее время — моё любимое. Половина сезона. Цели — командные. Я в своей карьере не выигрывал Лигу ВТБ. Конечно, хочется осуществить эту мечту, добиться этой цели. Я стараюсь концентрироваться на самом процессе. Как говорится, самураю важен только путь, хоть я и не самурай (улыбается). Фокусируюсь на пути, на работе, на прогрессе. Само собой, стремлюсь всегда победить. У нас отличный коллектив! Игроки, тренерский и медицинский штабы и наши преданные болельщики! У нас есть всё, чтобы добиться наших целей!

‎— Какие у вас планы на Новый год? Как будете праздновать?

— 23-го у нас домашняя игра с «Игокеей». Потом у нас будет пауза, нас должны отпустить на несколько дней. Ещё пока не решили, куда поедем. Может быть, за город выедем, может быть, тут останемся. Посмотрим, ещё нет чётких решений по этому поводу. Потом уже будут тренировки. Четвёртого числа у нас уже выездная игра с «Пармой», поэтому долго отдыхать не надо, и нам не дадут. На сам Новый год хочется, чтобы тут выпал снежок. Сестра должна приехать в гости, по-семейному отпраздновать, под ёлочку подарки положить, чокнуться безалкогольным шампанским, детским точнее (улыбается). Покушать салат мимозу, оливье и курочку с пюре! И наслаждаться новогодней атмосферой! — приводит слова Емченко «Спорт день за днём».

