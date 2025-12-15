Игрок «Зенита» Емченко высказался о возможном возвращении сборной России к Олимпиаде-2028

Разыгрывающий «Зенита» Владислав Емченко дал комментарий по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта. О решении стало известно 11 декабря.

«Есть ли надежда на возвращение взрослой сборной к Олимпиаде-2028? Я пока не хочу вешать на себя какую-то надежду, чтобы потом не расстраиваться. В любом случае какое-то движение идёт. Если ребят допустят, хотя бы молодых, я считаю, что это круто, буду очень рад за них. Спросите меня, хочу ли сыграть на Олимпиаде в 2028 году, конечно, хочу.

Понимаю, что для этого мы должны пройти квалификацию. Политические события должны, скажем так, прекратиться. Это от меня не зависит, поэтому пока об этом не думаю. Буду рад, если всё повернётся в лучшую сторону для нас и мы вернёмся», — приводит слова Емченко «Спорт день за днём».

Достижения сборных России по баскетболу: