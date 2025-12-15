«Бруклин» с разницей в 45 очков разгромил «Милуоки». Егор Дёмин набрал 17 очков
В ночь с 14 на 15 декабря мск на паркете «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Бруклин Нетс » и «Милуоки Бакс», разгромную победу в котором одержали хозяева площадки — 127:82.
НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
127 : 82
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Дёмин - 17, Клауни - 16, Мартин - 14, Пауэлл - 13, Мэнн - 12, Портер - 12, Уильямс - 10, Шарп - 10, Клэкстон - 10, Вульф - 8, Уилсон - 5, Траоре
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 20, Кузма - 13, Роллинз - 11, Портис - 10, Тёрнер - 9, Симс - 7, Портер - 5, Харрис - 3, Джексон - 2, Энтони - 2, Коффи, Нэнс, Адетокунбо
В составе победителей самым результативным игроком стал российский защитник Егор Дёмин, набравший 17 очков. Также в его активе по три подбора и передачи.
У гостей наивысшей результативностью отметился американский защитник Гари Трент-мл., набравший 20 очков и совершивший два подбора.
