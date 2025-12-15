«Бруклин» с разницей в 45 очков разгромил «Милуоки». Егор Дёмин набрал 17 очков

В ночь с 14 на 15 декабря мск на паркете «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Бруклин Нетс » и «Милуоки Бакс», разгромную победу в котором одержали хозяева площадки — 127:82.

В составе победителей самым результативным игроком стал российский защитник Егор Дёмин, набравший 17 очков. Также в его активе по три подбора и передачи.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский защитник Гари Трент-мл., набравший 20 очков и совершивший два подбора.