Пари Нижний Новгород — Автодор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол Новости

Финикс Санз — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 15 декабря 2025, счёт 114:116, регулярный чемпионат НБА 2025/2026, Дончич

«Лейкерс» вырвали победу у «Санз» в концовке матча НБА. Дончич и Леброн набрали 55 очков
Комментарии

Утром 15 декабря мск на паркете «Футпринт Центр» в Финиксе (США) завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Финикс Санз » и «Лос-Анджелес Лейкерс», победу в котором одержали гости со счётом 116:114. За 12 секунд до конца хозяева паркета вели в счёте со счётом 114:113.

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 27, Уильямс - 20, Брукс - 18, Аллен - 13, О'Нил - 12, Гиллеспи - 10, Данн - 5, Гудвин - 5, Игодаро - 2, Буей - 2, Ричардс, Малуач, Флеминг, Хэйс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Джеймс - 26, Эйтон - 20, Хэйс - 12, Смарт - 8, Вандербилт - 7, Ларэвиа - 6, Винсент - 5, Хатимура - 3, Тьеро, Кнехт, Смит

Самым результативным игроком матча стал 26-летний разыгрывающий словенский защитник Лука Дончич, набравший 29 очков очков. Также в его активе три подбора и шесть передач. Его партнёр по команде 40-летний звёздный американский лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 26 очков, а также совершил три подбора и четыре передачи. У хозяев наивысшей результативностью отметился 29-летний американский защитник Девин Букер, набравший 27 очков. Кроме того, на его счету шесть подборов и семь ассистов.

«Финикс» в следующем матче сыграет дома с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Лейкерс» в гостях сойдутся с «Ютой Джаз». Обе встречи пройдут 19 декабря.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
«Бруклин» с разницей в 45 очков разгромил «Милуоки». Егор Дёмин набрал 17 очков

Рекорды НБА:

Комментарии
