«Лейкерс» вырвали победу у «Санз» в концовке матча НБА. Дончич и Леброн набрали 55 очков

Утром 15 декабря мск на паркете «Футпринт Центр» в Финиксе (США) завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Финикс Санз » и «Лос-Анджелес Лейкерс», победу в котором одержали гости со счётом 116:114. За 12 секунд до конца хозяева паркета вели в счёте со счётом 114:113.

Самым результативным игроком матча стал 26-летний разыгрывающий словенский защитник Лука Дончич, набравший 29 очков очков. Также в его активе три подбора и шесть передач. Его партнёр по команде 40-летний звёздный американский лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 26 очков, а также совершил три подбора и четыре передачи. У хозяев наивысшей результативностью отметился 29-летний американский защитник Девин Букер, набравший 27 очков. Кроме того, на его счету шесть подборов и семь ассистов.

«Финикс» в следующем матче сыграет дома с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Лейкерс» в гостях сойдутся с «Ютой Джаз». Обе встречи пройдут 19 декабря.

Рекорды НБА: