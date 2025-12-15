Егор Дёмин отреагировал на разгромную победу «Бруклина» в матче с «Милуоки» в НБА

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал игру своей команды после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» (127:82), а также отметил работу Стива Хетцеля, исполнившего обязанности главного тренера в отсутствие Жорди Фернандеса.

— Какой был настрой команды перед игрой? Что помогло вам так уверенно и доминирующе провести этот матч?

— Настрой был такой же, как и всегда. Тренер просит нас выходить на площадку с максимальной самоотдачей. Играть в быстрый баскетбол, не давать сопернику разгоняться и строго выполнять установки в защите. Сегодня нам удалось полностью придерживаться своего плана, и именно поэтому мы добились такого результата.

— Какие были эмоции в раздевалке после победы, особенно учитывая, что это был особенный момент для Стива Хетцеля?

— Было очень здорово! Вспомнились студенческие времена, когда всей командой отмечали важные события или чьи-то рекорды. Для тренера это был первый такой опыт, и мы искренне за него порадовались. Лично для меня это был первый раз, когда в НБА устроили ледяной душ — получилось очень весело и запоминающееся, — заявил Дёмин во время послематчевой пресс-конференции.