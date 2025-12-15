Скидки
Пари Нижний Новгород — Автодор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол

Егор Дёмин отреагировал на разгромную победу «Бруклина» в матче с «Милуоки» в НБА

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал игру своей команды после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» (127:82), а также отметил работу Стива Хетцеля, исполнившего обязанности главного тренера в отсутствие Жорди Фернандеса.

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
127 : 82
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Дёмин - 17, Клауни - 16, Мартин - 14, Пауэлл - 13, Мэнн - 12, Портер - 12, Уильямс - 10, Шарп - 10, Клэкстон - 10, Вульф - 8, Уилсон - 5, Траоре
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 20, Кузма - 13, Роллинз - 11, Портис - 10, Тёрнер - 9, Симс - 7, Портер - 5, Харрис - 3, Джексон - 2, Энтони - 2, Коффи, Нэнс, Адетокунбо

— Какой был настрой команды перед игрой? Что помогло вам так уверенно и доминирующе провести этот матч?
— Настрой был такой же, как и всегда. Тренер просит нас выходить на площадку с максимальной самоотдачей. Играть в быстрый баскетбол, не давать сопернику разгоняться и строго выполнять установки в защите. Сегодня нам удалось полностью придерживаться своего плана, и именно поэтому мы добились такого результата.

— Какие были эмоции в раздевалке после победы, особенно учитывая, что это был особенный момент для Стива Хетцеля?
— Было очень здорово! Вспомнились студенческие времена, когда всей командой отмечали важные события или чьи-то рекорды. Для тренера это был первый такой опыт, и мы искренне за него порадовались. Лично для меня это был первый раз, когда в НБА устроили ледяной душ — получилось очень весело и запоминающееся, — заявил Дёмин во время послематчевой пресс-конференции.

Подробнее:
Егор Дёмин мощно ответил на критику. Россиянин провёл один из лучших матчей в НБА!
Видео
