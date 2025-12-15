Скидки
Пари Нижний Новгород — Автодор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

48 очков Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Портлендом»

Комментарии

В ночь с 14 на 15 декабря мск на паркете «Мода-центр» (Портленд, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева выиграли встречу со счётом 136:131.

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
136 : 131
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 35, Шарп - 35, Авдия - 26, Уильямс - 11, Лав - 8, Камара - 7, Сиссоко - 6, Мюррэй - 5, Клингэн - 3, Лиллард, Тибулл, Холидэй, Ян, Рупер, Рит
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 48, Батлер - 16, Грин - 14, Подзиемски - 12, Муди - 12, Пост - 11, Хилд - 10, Джексон-Дэвис - 5, Спенсер - 2, Сантос - 1, Куминга, Ричард, Мелтон, Карри

Самым результативным игроком в составе победителей стал канадский защитник Шэйдон Шарп, на счету которого 35 очков, три подбора и четыре передачи.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский звёздный разыгрывающий защитник Стефен Карри — 48 очков, три подбора и две передачи.

В следующем матче «Портленд» примет «Сакраменто», а «Голден Стэйт» отправится в гости к «Финиксу».

Календарь НБА
Таблица НБА
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

