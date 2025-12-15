48 очков Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Портлендом»

В ночь с 14 на 15 декабря мск на паркете «Мода-центр» (Портленд, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева выиграли встречу со счётом 136:131.
Самым результативным игроком в составе победителей стал канадский защитник Шэйдон Шарп, на счету которого 35 очков, три подбора и четыре передачи.
У гостей наивысшей результативностью отметился американский звёздный разыгрывающий защитник Стефен Карри — 48 очков, три подбора и две передачи.
В следующем матче «Портленд» примет «Сакраменто», а «Голден Стэйт» отправится в гости к «Финиксу».